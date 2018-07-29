В Пермском крае без света остались около 8 тысяч человек

В Пермском крае без электроснабжения остались порядка 8 тысяч жителей.

Как сообщили Накануне.RU в "Пермэнерго", в 08:58 при технологическом нарушении одновременно отключились воздушные линии 110 кВ "Кизеловская ГРЭС - Чусовая", "КГРЭС – 3 – Снежная".

В результате инцидента без электроснабжения остались жители в Гремячинском городском округе и расположенных поблизости него населенных пунктах - Юбилейный, Безгодово, Усьва, Шумихинский.

Ведутся аварийно-восстановительные работы, в них задействовано порядка 7 ремонтных бригад, 12 единиц техники и спецтехники. Ведется усиленный контроль за работой энергообъектов.