В Белграде застрелили адвоката, защищавшего Милошевича в Гаагском трибунале

Адвокат Миша Огнянович, защищавший бывшего президента Сербии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале, убит в Белграде, сообщает газета "Блиц". Его застрелили на пороге собственного дома.

В результате перестрелки ранен 26-летний сын Огняновича.

Место убийства Огняновича

Издание отмечает, что среди клиентов адвоката были самые известные криминальные авторитеты страны, в том числе, Лука Бойович, обвиняемый в контроле за наркотрафиком.

Миша Огнянович

Напомним, несмотря на старания адвокатов, в 2002 году Милошевич был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности. Он скончался в марте 2006 года в камере тюрьмы Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в возрасте 64 лет. Представители трибунала заявили, что смерть наступила, предположительно, по естественным причинам.

В феврале 2006 года трибунал отказал Милошевичу в просьбе отпустить его на лечение в Москву, несмотря на гарантии российской стороны о возвращении экс-президента в Гаагу по первому требованию трибунала. Поводом для отказа стал доклад обвинения, которое утверждало, что Милошевич намеренно принимал лекарства, ухудшавшие состояние его здоровья.