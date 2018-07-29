В Бундестаге сомневаются в причастности России к отравлению Скрипалей

Депутат Бундестага Хайке Хензель заявила, что власти ФРГ отказались предоставить парламенту доказательства, на основании которых Россию обвинили в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

По ее мнению, это свидетельствует об их отсутствии. Хензель подчеркнула, что сведения о "вине" РФ были получены правительством Германии от британской разведки, у которой, следовательно, также нет доказательств. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Junge Welt.

Ранее российское посольство потребовало от Лондона извинений из-за "дела Скрипалей". В ведомстве напомнили, что прошло почти три месяца с тех пор, как власти Королевства выдвинули "ни на чем не основанные" серьезные обвинения против российской стороны, однако не предъявили никаких доказательств.