Депутаты ЗакСО Свердловской области стали богаче почти на 120 млн рублей

в этот день
29.07.18
20:30
В Екб.22:30
В Екатеринбурге на митинге повесили депутатскую "доску позора"
Крупное месторождение золота в Сибири отдали китайцам
В НПО автоматики закипает недовольство. Шалимов назвал сменщика "нулевым" руководителем
Главное
"Правительство РФ - как древняя Спарта, где немощных скидывали со скал"

Тема дня
"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Плач по Николаю как попытка легитимации безнаказанности власти За что расстреляли Николая Второго? За что расстреляли его семью? За что расстреляли слуг? Они были символом. Символом всего того, что народ к этому времени ненавидел. Убрав это устройство, народ желал убрать и его символы. Был ли его расстрел и расстрел его семьи каким либо преступлением? Конечно, не был. Это была практика, закономерность и норма - и монархии, и русской истории, и поведения всех Романовых.
27.07.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Москве начался митинг против пенсионной реформы: "Медведева в отставку!"
Вице-премьер Украины раскритиковал боксера Усика за то, что боем в Москве он подрывает веру в "российскую агрессию"
В Москве начинается протестная акция против пенсионной "реформы"
В НПО автоматики закипает недовольство. Шалимов назвал сменщика "нулевым" руководителем
Порошенко раскритиковали за его высказывания по поводу победы Усика над Гассиевым
Дума, которая смогла. Уральские депутаты выступили против пенсионной "реформы"
В Екатеринбурге на митинге против повышения пенсионного возраста потребовали отставки Путина
"Уничтожает нацию". На митинге в Кургане Путина сравнили с Гитлером
Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


Результаты 3754

Депутаты ЗакСО Свердловской области стали богаче почти на 120 млн рублей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

заксобрание свердловской области (2011) | Фото: Накануне.RU

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поделились сведениями о своих доходах за 2017 год. Судя по декларациям, все вместе народные избранники стали богаче почти на 120 миллионов рублей.
Читайте также:

ТОП-5 самых богатых депутатов выглядит так: на первом месте, как и два года назад , расположился Алексей Кушнарев, который депутатство совмещает с должностью управляющего директора НТМК и Качканарского ГОКа. За 2017 год он заработал 109,5 миллиона рублей. Из имущества у Кушнарева имеется земельный участок площадью в 2,5 тысячи квадратных метров и дом площадью 465 квадратных метров.

На втором месте - генеральный директор группы компаний "Радуга" Александр Серебренников (на первом месте в прошлом году) с суммой доходов в 67,9 миллиона рублей. Из недвижимого имущества у депутата три земельных участка общей площадью более трех тысяч квадратных метров, два дома, две квартиры, баня, доля в земельном участке площадью в две тысячи "квадратов" и доля в доме площадью более чем в 1200 квадратных метров.

Третье место по уровню доходов занял директор ЗАО "Таганский ряд" Анатолий Никифоров, который заработал 48,3 млн рублей за прошлый год. В собственности у него земельный участок в тысячу "квадратов", жилой дом, баня, доля в квартире площадью 237 квадратных метров и гараж. Никифоров ездит на Audi S8, также за него записаны два снегохода и мотовездеход.

На четвертом месте - Виктор Маслаков, ранее занимавший пост директора компании "Ренова-СтройГруп". Его доход за прошлый год составил 47,1 млн рублей. Из недвижимости он владеет земельным участком на три тысячи "квадратов", жилым домом, двумя квартирами и гаражом.

Замыкает "пятерку" богачей Заксобрания Свердловской области управляющий директор ПНТЗ и экс-глава администрации Первоуральска Алексей Дронов. Его доход за 2017 год - 33,1 млн рублей. В собственности у Дронова 1300 квадратных метров земли, две квартиры, три гаража, Audi А8, Мерседес Benz G500, снегоход и прицеп Респо M35L.

Отметим, трое из этих депутатов – Кушнарев, Серебренников и Маслаков – ранее поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста. Маслаков и Дронов на голосовании отсутствовали по причине командировок.

Напомним, что 30 народных избранников выступили в поддержку инициативы правительства Дмитрия Медведева об увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет у женщин и 65 у мужчин, 9 против и один воздержался. При этом не явились на заседание девять человек.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в заксобрании Свердловской области рассматривался вопрос о прекращении полномочий Армена Карапетяна, так как депутат нарушил закон при подаче декларации. Однако депутаты решили сохранить Карапетяну мандат, а заксобрание в дальнейшем ждет судебное разбирательство с прокуратурой.

Другие новости по темам: декларации, доходы, заксобрание свердловской области
29.07.2018 10:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:59 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Депутаты ЗакСО Свердловской области стали богаче почти на 120 млн рублей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+