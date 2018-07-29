Депутаты ЗакСО Свердловской области стали богаче почти на 120 млн рублей

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поделились сведениями о своих доходах за 2017 год. Судя по декларациям, все вместе народные избранники стали богаче почти на 120 миллионов рублей.

ТОП-5 самых богатых депутатов выглядит так: на первом месте, как и два года назад , расположился Алексей Кушнарев, который депутатство совмещает с должностью управляющего директора НТМК и Качканарского ГОКа. За 2017 год он заработал 109,5 миллиона рублей. Из имущества у Кушнарева имеется земельный участок площадью в 2,5 тысячи квадратных метров и дом площадью 465 квадратных метров.

На втором месте - генеральный директор группы компаний "Радуга" Александр Серебренников (на первом месте в прошлом году) с суммой доходов в 67,9 миллиона рублей. Из недвижимого имущества у депутата три земельных участка общей площадью более трех тысяч квадратных метров, два дома, две квартиры, баня, доля в земельном участке площадью в две тысячи "квадратов" и доля в доме площадью более чем в 1200 квадратных метров.

Третье место по уровню доходов занял директор ЗАО "Таганский ряд" Анатолий Никифоров, который заработал 48,3 млн рублей за прошлый год. В собственности у него земельный участок в тысячу "квадратов", жилой дом, баня, доля в квартире площадью 237 квадратных метров и гараж. Никифоров ездит на Audi S8, также за него записаны два снегохода и мотовездеход.

На четвертом месте - Виктор Маслаков, ранее занимавший пост директора компании "Ренова-СтройГруп". Его доход за прошлый год составил 47,1 млн рублей. Из недвижимости он владеет земельным участком на три тысячи "квадратов", жилым домом, двумя квартирами и гаражом.

Замыкает "пятерку" богачей Заксобрания Свердловской области управляющий директор ПНТЗ и экс-глава администрации Первоуральска Алексей Дронов. Его доход за 2017 год - 33,1 млн рублей. В собственности у Дронова 1300 квадратных метров земли, две квартиры, три гаража, Audi А8, Мерседес Benz G500, снегоход и прицеп Респо M35L.

Отметим, трое из этих депутатов – Кушнарев, Серебренников и Маслаков – ранее поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста. Маслаков и Дронов на голосовании отсутствовали по причине командировок.

Напомним, что 30 народных избранников выступили в поддержку инициативы правительства Дмитрия Медведева об увеличении возраста выхода на пенсию до 63 лет у женщин и 65 у мужчин, 9 против и один воздержался. При этом не явились на заседание девять человек.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в заксобрании Свердловской области рассматривался вопрос о прекращении полномочий Армена Карапетяна, так как депутат нарушил закон при подаче декларации. Однако депутаты решили сохранить Карапетяну мандат, а заксобрание в дальнейшем ждет судебное разбирательство с прокуратурой.