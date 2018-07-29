Пьяный водитель на Ford влетел в толпу полицейских в Иркутске

В Иркутске автомобиль врезался в сотрудников ГИБДД, которые участвовали в операции по задержанию нарушителя.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону, около часа ночи экипаж ГИБДД с применением огнестрельного оружия пытался задержать водителя, который на автомобиле Toyota нарушал правила дорожного движения. Его удалось заблокировать на мосту. Пока полицейские оформляли протокол, в них врезался другой автомобиль – Ford.

Девять полицейских получили различные травмы. Трое из них госпитализированы. Кроме этого, оба предполагаемых виновников случившегося также обратились за медицинской помощью. Повреждены шесть машин, в том числе четыре служебных автомобиля.

Установлено, что 28-летний водитель Ford находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан.

В апреле инспектор ДПС погиб при задержании нарушителя на BMW в Казани. Водителя иномарки, пытавшегося скрыться, преследовали несколько экипажей ГИБДД. На перекрестке улиц Декабристов и Волгоградской нарушитель выехал на красный свет светофора и врезался в патрульный автомобиль, двигавшийся навстречу.

Правонарушителем оказался 31-летний житель Казани, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, в 2015 году он был лишен прав на год.