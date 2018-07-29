Эрдоган пригрозил США потерей союзника в лице Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США могут потерять союзника в лице Турции.

Так он прокомментировал позицию Анкары по поводу задержания американского пастора Эндрю Брансона, который находится под стражей в Турции с октября 2016 года, передает РИА Новости.

Его обвиняют в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Отметим, вопрос о судьбе пастора не является единственной острой темой в отношениях США и Турции. Ранее Конгресс ввел запрет на продажу истребителей F-35 Турции в качестве ответа на закупку Анкарой российских систем ПВО С-400. Срыв такой сделки в перспективе может открыть возможности для поставок Турции российских Су-57.

Анкара заявляла что примет ответные меры против США в случае введения против нее санкций из-за покупки С-400.