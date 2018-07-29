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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
политика  |  комментариев: 1
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Плач по Николаю как попытка легитимации безнаказанности власти За что расстреляли Николая Второго? За что расстреляли его семью? За что расстреляли слуг? Они были символом. Символом всего того, что народ к этому времени ненавидел. Убрав это устройство, народ желал убрать и его символы. Был ли его расстрел и расстрел его семьи каким либо преступлением? Конечно, не был. Это была практика, закономерность и норма - и монархии, и русской истории, и поведения всех Романовых.
27.07.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Новости
29.07.2018 09:14 Мск (11:14 Екб)
спорт | В России
Футболистам дали "Заслуженных мастеров" за ЧМ. Волейболистка Гамова возмутилась
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Екатерина Гамова волейбол (2016) | Фото: russiasport.ru

Волейболистка Екатерина Гамова, игравшая в легендарной "Уралочке", выразила недовольство решением Министерства спорта России присвоить футболистам национальной команды звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС).
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Напомним, в этом году сборная России впервые за свою историю вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где в крайне напряженном матче уступила будущим финалистам - сборной Хорватии. После этого стало известно, что РФС будет просить Министерство спорта присвоить звания "Заслуженный мастер спорта России" игрокам национальной команды, а тренерскому штабу во главе с Черчесовым - звания "Заслуженный тренер России". Накануне все футболисты и тренеры сборной РФ получили их от министра спорта Павла Колобкова.

Присвоение ЗМС участникам ЧМ-2018 возмутило двукратную чемпионку мира, двукратную вице-чемпионку Олимпийских игр. Спортсменка в своем инстаграме заявила, что звание обесценивают.

Я предполагала,что будет так...к сожалению((Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменам!Кому-то чтобы получить звание ЗМС(заслуженный мастер спорта) Нужно выиграть Чемпионат Мира или стать призером Олимпийских Игры,а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!Мне жаль,что звание ЗМС обесценивают!За наш золотой ЧМ 2010г.,не все игроки нашей команды получили ЗМС,списали на то что они игроки не основного состава🤦🏻‍♀️...но мы же команда❗️❗️❗️Своё звание ЗМС я получила после ОИ в Сиднее 2000г,не будучи игроком стартовой шестерки,но я была в команде,я оттренировалась все сборы и выходила играть тоже,Карл! P.S Это не претензии к ребятам,это большой вопрос к руководителям российского спорта @minsport_rf #павелколобков

Публикация от Ekaterina Gamova (@ekaterinagamova11)

Напомним, в субботу Владимир Путин вручил государственные награды и грамоты 23 футболистам и 6 тренерам, которые сражались на чемпионате мира. Главный тренер сборной Станислав Черчесов получил из рук Путина орден Александра Невского, ордена Почета получили Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич.

Ранее в Госдуме собирались наградить организаторов чемпионата мира по футболу, сборную России и ее тренера Станислава Черчесова почетными грамотами.

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29.07.2018 09:14 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:14 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.07.2018 12:56 Мск
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Контракт Черчесова с Российским футбольным союзом завершается в конце июля








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Футболистам дали "Заслуженных мастеров" за ЧМ. Волейболистка Гамова возмутилась
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