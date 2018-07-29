Футболистам дали "Заслуженных мастеров" за ЧМ. Волейболистка Гамова возмутилась

Волейболистка Екатерина Гамова, игравшая в легендарной "Уралочке", выразила недовольство решением Министерства спорта России присвоить футболистам национальной команды звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС).
Напомним, в этом году сборная России впервые за свою историю вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где в крайне напряженном матче уступила будущим финалистам - сборной Хорватии. После этого стало известно, что РФС будет просить Министерство спорта присвоить звания "Заслуженный мастер спорта России" игрокам национальной команды, а тренерскому штабу во главе с Черчесовым - звания "Заслуженный тренер России". Накануне все футболисты и тренеры сборной РФ получили их от министра спорта Павла Колобкова.
Присвоение ЗМС участникам ЧМ-2018 возмутило двукратную чемпионку мира, двукратную вице-чемпионку Олимпийских игр. Спортсменка в своем инстаграме заявила, что звание обесценивают.
Я предполагала,что будет так...к сожалению((Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменам!Кому-то чтобы получить звание ЗМС(заслуженный мастер спорта) Нужно выиграть Чемпионат Мира или стать призером Олимпийских Игры,а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!Мне жаль,что звание ЗМС обесценивают!За наш золотой ЧМ 2010г.,не все игроки нашей команды получили ЗМС,списали на то что они игроки не основного состава🤦🏻♀️...но мы же команда❗️❗️❗️Своё звание ЗМС я получила после ОИ в Сиднее 2000г,не будучи игроком стартовой шестерки,но я была в команде,я оттренировалась все сборы и выходила играть тоже,Карл! P.S Это не претензии к ребятам,это большой вопрос к руководителям российского спорта @minsport_rf #павелколобков
Напомним, в субботу Владимир Путин вручил государственные награды и грамоты 23 футболистам и 6 тренерам, которые сражались на чемпионате мира. Главный тренер сборной Станислав Черчесов получил из рук Путина орден Александра Невского, ордена Почета получили Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич.
Ранее в Госдуме собирались наградить организаторов чемпионата мира по футболу, сборную России и ее тренера Станислава Черчесова почетными грамотами.