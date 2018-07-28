В Екатеринбурге снесли баню "Бодрость"

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Митинг против пенсионной "реформы" в Москве: "Медведева в отставку!"

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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Плач по Николаю как попытка легитимации безнаказанности власти За что расстреляли Николая Второго? За что расстреляли его семью? За что расстреляли слуг? Они были символом. Символом всего того, что народ к этому времени ненавидел. Убрав это устройство, народ желал убрать и его символы. Был ли его расстрел и расстрел его семьи каким либо преступлением? Конечно, не был. Это была практика, закономерность и норма - и монархии, и русской истории, и поведения всех Романовых.
27.07.2018
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Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


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В Екатеринбурге снесли баню "Бодрость"
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баня, Бодрость, Екатеринбург (2018) | Фото:facebook.com Татьяна Тимохова

Екатеринбургские общественники не успели спасти старинную баню "Бодрость" - ее снесли.
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Ранее активисты подали заявление на включение в реестр выявленных объектов культурного наследия здания котельной бани. Как сообщали в соцсетях активисты общественного движения "Гражданский патруль", на положительное решение они уже не рассчитывают, но хотят продемонстрировать "степень деградации, до которой докатилось управление госохраны".

Отметим, что баня была построена в 1927 году. В марте прошлого года стало известно, что на месте самой старой бани Екатеринбурга собираются открыть филиал московских "Сандунов". Ранее объект, являвшийся муниципальным, был продан частному лицу.

Напомним, что сносить баню начали 19 июля. Тогда активисты подали заявление с просьбой признать старинное здание культурным памятником, однако снос возобновили уже к 21 июля - значительная часть бани была разрушена. После вызова полиции все работы прекратились.

баня, Бодрость, Екатеринбург(2018)|Фото:facebook.com Татьяна Тимохова

баня, Бодрость, Екатеринбург(2018)|Фото:facebook.com Татьяна Тимохова

Другие новости по темам: баня бодрость, снос, общественники, памятник культуры, котельная
28.07.2018 20:56 Мск | Екатеринбург | Михаил Белокрылов
22:56 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.07.2018 15:31 Мск
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В Екатеринбурге снесли баню "Бодрость"
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