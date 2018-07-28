В Екатеринбурге снесли баню "Бодрость"

Екатеринбургские общественники не успели спасти старинную баню "Бодрость" - ее снесли.

Ранее активисты подали заявление на включение в реестр выявленных объектов культурного наследия здания котельной бани. Как сообщали в соцсетях активисты общественного движения "Гражданский патруль", на положительное решение они уже не рассчитывают, но хотят продемонстрировать "степень деградации, до которой докатилось управление госохраны".

Отметим, что баня была построена в 1927 году. В марте прошлого года стало известно, что на месте самой старой бани Екатеринбурга собираются открыть филиал московских "Сандунов". Ранее объект, являвшийся муниципальным, был продан частному лицу.

Напомним, что сносить баню начали 19 июля. Тогда активисты подали заявление с просьбой признать старинное здание культурным памятником, однако снос возобновили уже к 21 июля - значительная часть бани была разрушена. После вызова полиции все работы прекратились.