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Митинг против пенсионной "реформы" в Москве: "Медведева в отставку!"

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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Плач по Николаю как попытка легитимации безнаказанности власти За что расстреляли Николая Второго? За что расстреляли его семью? За что расстреляли слуг? Они были символом. Символом всего того, что народ к этому времени ненавидел. Убрав это устройство, народ желал убрать и его символы. Был ли его расстрел и расстрел его семьи каким либо преступлением? Конечно, не был. Это была практика, закономерность и норма - и монархии, и русской истории, и поведения всех Романовых.
27.07.2018
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Новости
28.07.2018 16:16 Мск (18:16 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Порошенко примкнул к шествию раскольников
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Украина, Порошенко, шествие раскольников (2018) | Фото: левый берег

В Киеве прошло шествие раскольников, широко поддержанное властями, которые принимали в нем участие. Полиция насчитала 65 тыс. человек, заявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, притом что днем ранее она минимум в десять раз занизила численность крестного хода УПЦ, оценив его всего в 20 тыс. участников.
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В шествии приняли участие украинский президент Петр Порошенко с женой, министр обороны Степан Полторак и другие министры.

Власти сделали все, чтобы сделать именно шествие раскольников максимально многочисленным. Зампредседателя отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявлял, что во всех регионах предоставлялись бесплатные автобусы, бронировались железнодорожные вагоны, причем тем, кто не имеют отношения к церкви. По этой причине шествие напоминало политическое с множеством флагов.

Украина, Порошенко, шествие раскольников(2018)|Фото: левый берег

По мнению комментаторов "5 канала", визуально примерно пятая часть участников шествия состояла из самих раскольнических священнослужителей.

В своей речи на специальном мероприятии Порошенко заявил, что будет продолжать бороться с УПЦ, поскольку через нее внутри Украины якобы "орудует" Россия. При этом он "гарантировал, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела", чем он давно занимается, выпрашивая автокефалию у Константинопольского патриарха Варфоломея для "единой украинской церкви".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера в Киеве крестный ход УПЦ собрал более 250 тыс. человек, став самым массовым за всю историю.

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28.07.2018 16:16 Мск | Евгений Чернышёв
18:16 Екб

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Порошенко примкнул к шествию раскольников
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