Порошенко примкнул к шествию раскольников

В Киеве прошло шествие раскольников, широко поддержанное властями, которые принимали в нем участие. Полиция насчитала 65 тыс. человек, заявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, притом что днем ранее она минимум в десять раз занизила численность крестного хода УПЦ, оценив его всего в 20 тыс. участников.

В шествии приняли участие украинский президент Петр Порошенко с женой, министр обороны Степан Полторак и другие министры.

Власти сделали все, чтобы сделать именно шествие раскольников максимально многочисленным. Зампредседателя отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявлял, что во всех регионах предоставлялись бесплатные автобусы, бронировались железнодорожные вагоны, причем тем, кто не имеют отношения к церкви. По этой причине шествие напоминало политическое с множеством флагов.

По мнению комментаторов "5 канала", визуально примерно пятая часть участников шествия состояла из самих раскольнических священнослужителей.

В своей речи на специальном мероприятии Порошенко заявил, что будет продолжать бороться с УПЦ, поскольку через нее внутри Украины якобы "орудует" Россия. При этом он "гарантировал, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела", чем он давно занимается, выпрашивая автокефалию у Константинопольского патриарха Варфоломея для "единой украинской церкви".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера в Киеве крестный ход УПЦ собрал более 250 тыс. человек, став самым массовым за всю историю.