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Митинг против пенсионной "реформы" в Москве: "Медведева в отставку!"

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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Плач по Николаю как попытка легитимации безнаказанности власти За что расстреляли Николая Второго? За что расстреляли его семью? За что расстреляли слуг? Они были символом. Символом всего того, что народ к этому времени ненавидел. Убрав это устройство, народ желал убрать и его символы. Был ли его расстрел и расстрел его семьи каким либо преступлением? Конечно, не был. Это была практика, закономерность и норма - и монархии, и русской истории, и поведения всех Романовых.
27.07.2018
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Новости
28.07.2018 15:32 Мск (17:32 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
"Такого митинга не было лет двадцать!" В Салехарде протестовать против пенсионной "реформы" пришли более 400 человек
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митинг, КПРФ, пенсионная &quot;реформа&quot;, Салехард, ЯНАО (2018) | Фото:kprf-yamal.ru

28 июля в Салехарде состоялся общегородской митинг против повышения пенсионного возраста - в мероприятии приняли участие более 400 человек.
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Митинг прошел возле речного вокзала.

"Мы собрали 331 подпись, на митинге было больше 400 человек. В Салехарде такого митинга не было, наверное, лет двадцать. Сегодня процентов 80 жителей из Салехарда уехали "на землю", поэтому столько человек собрать - это очень хороший результат. Люди высказывались, говорили, у нас был свободный микрофон. Народ говорил о том, что нужно отменить эту пенсионную "реформу". Никаких происшествий не было", - сообщила Накануне.RU первый секретарь Ямало-Ненецкого окружкома КПРФ Елена Кукушкина.

На митинге собирались подписи против повышения пенсионного возраста. К столу с подписными листами стояла очередь. По итогам митинга была принята резолюция.

"Мы не считаем эту меру реформой. Мы видим лишь одно желание: забрать из социальной сферы триллионы рублей и одновременно заставить нас дольше работать и дольше платить налоги. Более подлого решения невозможно себе представить. Забыты все обещания, которые были даны перед выборами президентом и высшими чиновниками", - говорится в тексте резолюции.

Также митинги против повышения пенсионного возраста прошли 28 июля во многих городах России.

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28.07.2018 15:32 Мск | Салехард | Михаил Белокрылов
17:32 Екб

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"Такого митинга не было лет двадцать!" В Салехарде протестовать против пенсионной "реформы" пришли более 400 человек
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