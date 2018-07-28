"Такого митинга не было лет двадцать!" В Салехарде протестовать против пенсионной "реформы" пришли более 400 человек

28 июля в Салехарде состоялся общегородской митинг против повышения пенсионного возраста - в мероприятии приняли участие более 400 человек.

Митинг прошел возле речного вокзала.

"Мы собрали 331 подпись, на митинге было больше 400 человек. В Салехарде такого митинга не было, наверное, лет двадцать. Сегодня процентов 80 жителей из Салехарда уехали "на землю", поэтому столько человек собрать - это очень хороший результат. Люди высказывались, говорили, у нас был свободный микрофон. Народ говорил о том, что нужно отменить эту пенсионную "реформу". Никаких происшествий не было", - сообщила Накануне.RU первый секретарь Ямало-Ненецкого окружкома КПРФ Елена Кукушкина.

На митинге собирались подписи против повышения пенсионного возраста. К столу с подписными листами стояла очередь. По итогам митинга была принята резолюция.

"Мы не считаем эту меру реформой. Мы видим лишь одно желание: забрать из социальной сферы триллионы рублей и одновременно заставить нас дольше работать и дольше платить налоги. Более подлого решения невозможно себе представить. Забыты все обещания, которые были даны перед выборами президентом и высшими чиновниками", - говорится в тексте резолюции.

Также митинги против повышения пенсионного возраста прошли 28 июля во многих городах России.