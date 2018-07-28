Президент России Владимир Путин принял участие в торжествах по случаю 1030-летия крещения Руси, передает сайт Кремля.

Патриаршая литургия впервые прошла на Соборной площади Кремля под открытым небом. По окончании службы глава государства присоединился к крестному ходу и вместе с верующими прошёл до Боровицкой площади к памятнику князю Владимиру.

Крестным ходом шли также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор, полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Путин отметил, что крещение Руси - это ключевой, поворотный этап нашей истории, событие цивилизационного масштаба и преображающей духовной силы. Оно определило дальнейший многовековой путь России, оказало влияние на всё мировое развитие.