Главный тренер сборной России по футболе получил орден из рук Владимира Путина

28 июля в Кремле президент России Владимир Путин встретился с национальной сборной страны по футболу.

Он вручил государственные награды и грамоты 23 футболистам и 6 тренерам, которые сражались на чемпионате мира.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов получил из рук Путина орден Александра Невского, ордена Почета получили Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич.

"Ваш девиз "Играем за вас" для болельщиков оказался более важным, чем медальный результат", - заявил Путин.

Что касается Игоря Акинфеева, то Путин прокомментировал его удар ногой, когда вратарь российской сборной отразил пенальти от испанцев.

"Момент, когда, а главное - как, на недавнем чемпионате он отбил последний пенальти, думаю, станет легендой и нашего, и мирового футбола", - сказал Путин.