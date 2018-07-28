"Правительство в отставку, референдуму быть!" В Челябинске прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Сегодня в Челябинске на традиционной уже площадке у ДК им. Колющенко прошел митинг против повышения пенсионного возраста, организованный региональным обкомом КПРФ. В толпе, впрочем, была также символика "Левого фронта" и даже ВКП(б), передает корреспондент Накануне.RU.

Всего к моменту начала акции в 13 часов по местному времени собралось от 400 до 500 человек, было много людей как пожилого, так и среднего возраста, были и совсем молодые люди. К собравшимся вышел секретарь южноуральского обкома КПРФ Игорь Егоров, руководитель фракции коммунистов в Законодательном собрании Челябинской области, который напомнил, как предложения правительства получили одобрение челябинских депутатов.

"Стыдливо, без голосования и даже рассмотрения, опросным путем депутаты "Единой России" одобрили реформы Медведева, - рассказал Егоров. - Как и буквально все региональные парламенты страны, где "единороссам" всюду принадлежит большинство".

Егоров призвал людей помнить об этом и не допустить в следующий созыв Законодательного собрания ни одного представителя "ЕР", тем более тех, кто голосовал за предложенную пенсионную "реформу".

Представитель КПРФ в гордуме Челябинска Константин Нациевский напомнил присутствующим о сути антинародных реформ, не исключая, конечно же, изменения пенсионного возраста. Многодетный отец Нациевский с горечью рассказал, как в большинстве регионов был выполнен закон о предоставлении бесплатного земельного участка многодетным семьям.

"То нет земли, то берите вот здесь, на болоте! И так повсюду в стране", - напомнил Нациевский, заверив, что борьба КПРФ против увеличения пенсионного возраста будет продолжена.

С ним солидаризировался представитель "старшего" поколения челябинских коммунистов Николай Шеремет, заявивший о том, что несмотря на отказ Центризбиркома разрешить проведение референдума по пенсионной "реформе", работа инициативных групп будет продолжена. Цель - проведение общенародного референдума.

Выступавших поддержала единственный представитель партии "Справедливая Россия" в областном парламенте Ольга Мухометьярова, заявившая о том, что после 20-летнего курса правительства жизнь в стране существенно ухудшилась, а не улучшилась. Выход, по словам Мухометьяровой, представляется в единственном варианте - гражданское сопротивление планам "колониального" правительства Дмитрия Медведева.

В целом после 1,5 часов акции на 30-градусной жаре собравшиеся под требование отставки правительства свернули митинг, происшествий не было зафиксировано, да и вообще, представителей правоохранительных органов сегодня было на удивление мало. По традиции, ни один чиновник или представитель "партии власти" не посчитал нужным посетить мероприятие.

Напомним, что 28 июля во многих российских городах проходят акции протеста против повышения пенсионного возраста, организованные КПРФ и профсоюзным движением.