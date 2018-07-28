"Оставьте детям бабушек!" Екатеринбуржцы вышли на акцию против повышения пенсионного возраста

Екатеринбург 28 июля принял участие, как и другие города страны, во всероссийской акции КПРФ против повышения пенсионного возраста. Митинг был согласован с властями. По данным организаторов, на площадь Советской армии пришло около 10 тыс. человек, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Многие были подготовлены к 30-градусной жаре: запасы воды, головные уборы, зонты. Некоторые уральцы выбирали место в тени, на скамейках под деревьями за ограждением, особенно пенсионеры. Сотрудники полиции проверяли каждого митингующего, а на случай, если кому-то станет плохо - дежурила машина реанимации. Другие партии присоединились к митингу, например, "Яблоко" и "Левый фронт".

Со вступительной речью выступил первый секретарь свердловского обкома КПРФ и депутат ЗакСО, голосовавший против "реформы", Александр Ивачев.



"Власти вероломно напали на свой народ 14 июня. Правительство накидывает на нас удавку - обязанность работать ещё больше, когда просто уже нет сил и на работу никто не берёт. Для повышения возраста нет никаких оснований", - заявил коммунист с трибуны.

По его словам, вопреки заявлениям властей, так называемая "демографическая нагрузка" в стране снижается, а не повышается. Если в 1998 г. на 100 работающих было 150 неработающих (не только пенсионеров, но и, например, инвалидов), то сейчас неработающих менее 110.

На митинг в Екатеринбург приехала депутат из Асбеста Наталья Крылова. Дума этого города - единственная в Свердловской области и, пожалуй, одна из немногих в стране, официально выразившая несогласие с пенсионной "реформой". Крылова подчеркнула, что в местном парламенте большинство за КПРФ. Она напомнила, что Екатеринбург 9 сентября выбирает городскую думу, и у уральской столицы есть шанс выбрать таких депутатов, которые тоже выскажут протест повышению пенсионного возраста.



Люди охотно оставляли подписи против законопроекта кабмина

Приехал на акцию и представитель КПРФ из Новосибирска Роман Яковлев. По его словам, люди должны выходить на митинги по всей России и выступать против повышения пенсионного возраста, против поднятия цен на продовольственные товары, увеличения НДС и цен на бензин.

"Мы должны требовать бесплатную медицину и жить в социально защищённом государстве", - воскликнул он.

Приезжали на акцию и обычные рабочие из разных городов. По словам митингующего Азата, если правительство и дальше продолжит "затягивать болты", то не исключены революционные настроения.



На акции было много молодежи, многие приходили семьями

"Пенсионная реформа - это затяжная гайка. Смотрите, полгода всего прошло после выборов, что сделали? Подняли цены на топливо, протаскивают пенсионную "реформу", поднимают НДС, а из-за этого будет все дорожать, как минимум на 8%. Власти говорят, что в России денег не хватает, но почему наши миллиардеры каждый год продолжают увеличивать свое состояние? А у нас зарплаты стоят на месте. Это правительство будет крутить народом до тех пор, пока мы не воспрянем духом и не выступим против, пока зубы не покажем", - поделился своим мнением с Накануне.RU митингующий.

Движение "Левый фронт", представители которого интернациональным составом появились на сцене в футболках с Че Геварой, вывесили "чёрный список" депутатов от Свердловской области от "ЕР", голосовавших за поднятие пенсионного возраста.



На "доске позора" - свердловские депутаты Госдумы

Руководитель общественного движения "Май" Гузель Аиткулова заявила, что если государство примет эту "геноцидную реформу", то молодежь останется без работы.

"Мы вернёмся в 90-е, когда молодые люди начнут воровать. Мы должны бороться сегодня, иначе завтра будет поздно - нас с вами съедят. Будем бороться за справедливую страну, за то, чтобы победила правда", - прокричала девушка с трибуны.

По словам местной жительницы Татьяны, она пришла на митинг потому, что переживают за будущее молодежи и других категорий людей, которым придется работать до гроба жизни.

"Я негодую. Я сама уже вышла на мизерную пенсию со своим стажем труда в 30 лет, а получаю 6 тыс. 800 руб. Я, может, и больше могла выработать, но меня не трудоустраивали, а кто в этом виноват, как не наше правительство, которое разрешило теневые зарплаты? Я люблю свой народ и город и не хочу видеть молодежь и всех остальных рабами, доползающими до гробовой доски", - рассказала Татьяна.

Последним выступил депутат-коммунист законодательного собрания Свердловской области Александр Ладыгин.

"Мы, жители Свердловской области, собрались на митинг против правительства Медведева, против такого варианта пенсионной реформы. Её реализация приведет к ухудшению качества жизни, падению производительности труда, углублению экономического кризиса", - отметил он.

В завершение организаторы отпустили в воздух портрет Дмитрия Медведева, требование его отставки многократно звучало со сцены.

В толпе люди также требовали отставки Владимира Путина и периодически скандировали этот лозунг.

На протяжении всей акции волонтёры собирали подписи для проведения референдума.