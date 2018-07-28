В Москве начался митинг против пенсионной реформы: "Медведева в отставку!", передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметили организаторы, по самым скромным оценкам всего на проспекте Сахарова собралось больше 10 тыс. человек.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, открывая протестный митинг, сравнил пенсионную реформу с ударом по стране, как в Великую Отечественную войне по ущербу.

"Это не реформа, это геноцид и удар поддых нашему народу", - заявил Зюганов.

Лидеры протеста против пенсионной реформы пообещали, что массовые акции в стране будут продолжены. Было отмечено, что протестующие не допустят принятия пенсионной реформы.

"Мы сделаем все возможное, чтобы эта преступная реформа не прошла", - заявили со сцены и призвали правительство отправиться в отставку.