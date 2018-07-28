Бывший посол США в Киеве обвинил Красную армию во вторжении на Украину

Бывший посол США в Киеве Джон Хербст заявил, что в 2014 году на территорию Украину якобы вторглась Красная Армия, пишет РИА "Новости".

По его словам именно это "вторжение" стало началом военного конфликта на Донбассе.

Такое заявление политик сделал в эфире телеканала RTVI. В ходе дискуссии с российским политологом Евгением Минченко он заявил, что дестабилизация на юго-востоке Украины якобы произошла по вине Москвы.

"В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила на Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно", - сказал Хербст.