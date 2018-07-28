Тюмень отмечает свой 432 день рождения

В Тюмени 28 июля проходит День города, ему исполнилось 432 года. С праздником жителей и гостей региона поздравил врио губернатора Тюменской области Александр Моор - текст опубликовала его пресс-служба.

Глава региона отметил, что Тюмень каждый год делает шаг вперед.

"Тюмень - наш общий дом, который мы вместе обустраиваем и улучшаем. Каждый год областная столица делает шаг вперед - город прирастает новыми микрорайонами, спортивными объектами, отремонтированными дворами, зелеными парками и скверами, появляются новые музеи, детские сады, школы и дорожные развязки", - сказал Моор.

Александр Моор также отметил, что за последние семь лет здесь открыто 20 крупных производств, многие из которых стали флагманами региональной экономики.