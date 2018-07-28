Московский ЦСКА обыграл "Локомотив" в Суперкубке России по футболу

В Нижнем Новгороде прошел Суперкубок России по футболу, встречались московский ЦСКА и "Локомотив".

Победу удалось одержать "армейцам", единственный гол в матче на 106 минуте забил полузащитник ЦСКА Хетах Хосонов.

ЦСКА в седьмой раз стал победителем этого турнира.