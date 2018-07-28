В Москве умер российский писатель Владимир Войнович

В Москве скончался российский писатель Владимир Войнович, об этом сообщают столичные СМИ.

Войнович умер от сердечного приступа, ему было 85 лет.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в феврале 2015 года Войнович написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой об освобождении Надежды Савченко. В октябре того же года, по случаю дня рождения Путина, сказал, что у президента "едет крыша" и что он должен понести ответственность за свои преступления.

Похороны Войновича пройдут в понедельник 30 июля.