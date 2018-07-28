9 лет "строгача" "заработал" столичный адвокат за мошенничество и вымогательство

В Москве адвокат Юрий Акулов приговорен к длительному сроку лишения свободы за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений, сообщили Накануне.RU в СКР.

Следствием и судом установлено, что Акулов, будучи адвокатом, заключил с генеральным директором одной из частных компаний договор на оказание юридических услуг и за выполненные обязательства получил адвокатский гонорар в полном объеме. В целях незаконного личного материального обогащения он организовал вымогательство имущества коммерсанта в особо крупном размере.

Так, в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года Акулов незаконно требовал от предпринимателя заключить фиктивный договор об оказании юридических услуг на сумму 25 млн долларов США. Получив отказ, Акулов, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужих денежных средств, в августе 2014 года вступил в сговор со знакомым адвокатом, разработав с ним совместно преступный план. Соучастники составили и направили исковые заявления о взыскании с сына и супруги потерпевшего денежных средств в размере 9,5 млн. и 15 млн. долларов США в один из районных судов города Махачкалы, приложив к ним поддельные договоры и иные документы, подтверждающие заявленные требования.

В 2014 году адвокат отказался от исковых требований, поскольку родственники потерпевшего обратились в правоохранительные органы.

В продолжении реализации своего преступного умысла, Акулов привлек своего знакомого, которому передал 300 тыс. евро в качестве вознаграждения за совершение вымогательства денежных средств у потерпевшего. Сообщник в феврале 2015 года с целью исполнения задуманного за денежное вознаграждение привлек троих своих знакомых.

Несмотря на активное противодействие со стороны обвиняемого и его защиты путем выдвижения различных версий, следствием собрана достаточная доказательственная база, изобличающая его в совершении указанных преступлений.

В настоящее время один из соучастников находится в международном розыске. Остальные сообщники адвоката также признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Суд приговорил Акулова к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 1 млн. рублей.