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Митинг против пенсионной "реформы" в Москве: "Медведева в отставку!"

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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Плач по Николаю как попытка легитимации безнаказанности власти За что расстреляли Николая Второго? За что расстреляли его семью? За что расстреляли слуг? Они были символом. Символом всего того, что народ к этому времени ненавидел. Убрав это устройство, народ желал убрать и его символы. Был ли его расстрел и расстрел его семьи каким либо преступлением? Конечно, не был. Это была практика, закономерность и норма - и монархии, и русской истории, и поведения всех Романовых.
27.07.2018
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Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

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9 лет "строгача" "заработал" столичный адвокат за мошенничество и вымогательство
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

В Москве адвокат Юрий Акулов приговорен к длительному сроку лишения свободы за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений, сообщили Накануне.RU в СКР.
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Следствием и судом установлено, что Акулов, будучи адвокатом, заключил с генеральным директором одной из частных компаний договор на оказание юридических услуг и за выполненные обязательства получил адвокатский гонорар в полном объеме. В целях незаконного личного материального обогащения он организовал вымогательство имущества коммерсанта в особо крупном размере.

Так, в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года Акулов незаконно требовал от предпринимателя заключить фиктивный договор об оказании юридических услуг на сумму 25 млн долларов США. Получив отказ, Акулов, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужих денежных средств, в августе 2014 года вступил в сговор со знакомым адвокатом, разработав с ним совместно преступный план. Соучастники составили и направили исковые заявления о взыскании с сына и супруги потерпевшего денежных средств в размере 9,5 млн. и 15 млн. долларов США в один из районных судов города Махачкалы, приложив к ним поддельные договоры и иные документы, подтверждающие заявленные требования.

В 2014 году адвокат отказался от исковых требований, поскольку родственники потерпевшего обратились в правоохранительные органы.
В продолжении реализации своего преступного умысла, Акулов привлек своего знакомого, которому передал 300 тыс. евро в качестве вознаграждения за совершение вымогательства денежных средств у потерпевшего. Сообщник в феврале 2015 года с целью исполнения задуманного за денежное вознаграждение привлек троих своих знакомых.

Несмотря на активное противодействие со стороны обвиняемого и его защиты путем выдвижения различных версий, следствием собрана достаточная доказательственная база, изобличающая его в совершении указанных преступлений.

В настоящее время один из соучастников находится в международном розыске. Остальные сообщники адвоката также признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Суд приговорил Акулова к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 1 млн. рублей.

Другие новости по темам: СКР, адвокат, Москва, срок, мошенничество, вымогательство, Юрий Акулов
28.07.2018 10:54 Мск | Москва | Михаил Белокрылов
12:54 Екб

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9 лет "строгача" "заработал" столичный адвокат за мошенничество и вымогательство
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