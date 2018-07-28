"Уничтожает нацию". На митинге в Кургане Путина сравнили с Гитлером

На митинге КПРФ в Кургане против пенсионной "реформы", который прошел 28 июля, горожане сравнили Владимира Путина с Гитлером и потребовали отставки российского правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

На площадке у кинотеатра "Россия" собралось около 300 человек - это меньше, чем в прошлый раз, когда коммунисты собрали под своими знаменами около 1 тыс. человек. Несмотря на страшную жару - столбик термометра поднялся до отметки в 36 градусов - люди с плакатами пришли в центр Кургана, чтобы выразить свою позицию по отношению к пенсионной "реформе".

"Вы посмотрите, что делается - Путин уничтожает нацию. Не кажется вам, что это схоже с действиями Гитлера? Очень похоже. Но Гитлер ведь уничтожал чужие нации, а тут процесс уничтожения своего же народа. Так Путин, получается, еще хуже Гитлера? Посмотрите теперь на плакат, с которым пришли две эти женщины - вот вам доказательство моих слов", - сказала Накануне.RU жительница Кургана, стоящая в толпе митингующих, Валентина Нефедова (Путин на плакате изображен в форме, схожей с нацистской).

Слово в начале митинга взял главный зауральский коммунист, депутат Курганской областной думы Василий Кислицын.

"Эта "реформа" продолжает нависать над нами в разрушительно-либеральном ключе. Сначала повысили цены на бензин, причем делается очень хитро: сначала цены повышаются, потом чуть-чуть понижаются, и говорят, что, вроде бы, все нормально. Но на самом деле в стране, которая самая богатая в мире по обеспечению ресурсами, еще и повышаются цены - это издевательство. Мы сегодня видим готовность правительства РФ повысить НДС, запустить процесс пенсионной "реформы". Правительство планирует целый ряд мер, которые серьезно увеличат финансовую нагрузку на граждан, ухудшат их материальное положение и социальную защищенность. Самым сильным ударом по гражданам стал проект пенсионной "реформы", - отметил коммунист.

Василий Кислицын добавил, что повышением пенсионного возраста власти хотят сэкономить деньги, так как платить их будет попросту некому.

"Если учесть, что в Курганской области средняя продолжительность жизни мужчин 62 года, то получается, что ни один мужчина до пенсии не доживет. Вот вам и решение пенсионной проблемы - платить пенсии просто будет не нужно, некому будет. Что касается женщин, то в 63 года они работают бабушками, они помогают своим детям, да и кто из них найдет работу в таком возрасте? Никто. Это еще одна удавка для народа", - добавил Кислицын.

Напомним, митинги против повышения пенсионного возраста проходят 28 июля во многих городах России.