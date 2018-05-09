Южный вокзал в Брюсселе эвакуировали из-за выстрела

Причиной эвакуации на Южном вокзале в Брюсселе стал выстрел из огнестрельного оружия, произведенного неизвестным на перроне. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция сейчас ищет подозреваемого.

В распространенном заявлении прокуратуры бельгийской столицы говорится, что около 17:00 по местному времени в среду, 9 мая, неизвестный произвел выстрел в направлении земли, после чего покинул здание. Сообщается, что сразу после инцидента сотрудники и пассажиры вокзала были эвакуированы.

По данным ТАСС, здание было закрыто на протяжении примерно получаса. Станцию метро "Южный вокзал" также на короткое время блокировали для высадки и посадки пассажиров.

Ранее СМИ сообщили об "очень громком звуке взрыва", который вызвал панику. В настоящее время работа вокзала уже восстановлена, сбои в движении поездов минимальны, передает Известия.