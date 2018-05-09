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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;
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Салют в Екатеринбурге: где, во сколько, как все будет и как потом уехать
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салют в День Победы в Екатеринбурге (2014) | Фото:

Через час с небольшим в Екатеринбурге будет дан праздничный салют в честь Дня Победы.

Начало шоу запланировано на 22.30. Стрелять будут традиционно с площадки около стадиона "Динамо". Будет дано 30 залпов.

Лучшими площадками остаются противоположная "Динамо" набережная у Театра драмы, где проходит концерт с участием группы "Любэ" и певицы Елены Ваенги, организацией которого занимался фонд Святой Екатерины. Первая часть концерта прошла днем и собрала местные коллективы. С 19.00 до 22.00 концерт продолжится с участием актеров Андрея Мерзликина и Марии Шукшиной, группы "Любэ" и Ваенги. Традиционно на концерт приглашены ветераны войны, труженики тыла, дети ветеранов.

салют в День Победы в Екатеринбурге(2014)|Фото:

Кроме того, хорошо будет видно салют с таких точек, как Плотинка, Метеогорка, Храм-на-Крови, Макаровский мост.

Предлагают услуги и смотровые площадки "Высоцкого", но за отдельную плату. По данным сайта небоскреба, запуск на смотровую площадку на салют начнется с 22.00, билет стоит 500 рублей для подростков и взрослых, 250 - для детей с 5 до 12 лет, младшие дети могут насладиться зрелищем бесплатно. Отметим, что бронировать билеты лучше было заранее.

салют(2013)|Фото: Накануне.RU

Транспорт будет ходить до 01.00.

Автобусы маршрутов №№23, 50, 54, 57, 76 будут ждать пассажиров на участке улицы 8 Марта от Куйбышева до Радищева

На улице Бориса Ельцина от Театра драмы до Челюскинцев будут стоять автобусы маршрутов №№13 и 57.

Около Театра оперы и балета горожане смогут воспользоваться автобусами маршрутов №№1, 5, 10, 28, 31, 32, 45, 60, 61

На проспекте Ленина от Вайнера до Московской будут ждать автобусы №№21, 24, 28, 61

К остановке УрФУ (конечная остановка) будет заблаговременно подогнано 8 автобусов маршрутов №№18, 50 и 54

Трамваи №№15, 13, 18 и 6 будут ждать пассажиров на Ленина от Московской до Сакко и Ванцетти

От Луначарского до Карла Либкнехта по Ленина будут стоять трамваи №№8, 13, 15 и 18.

На Московской со стороны Радищева"однерки", а также маршруты №№6, 10 и 23

От Ленина до Малышева на Московской пассажиры смогут сесть на маршруты №№10, 3, 13, 27

На Луначарского от поспекта Ленина до Малышева будут ждать трамваи №№ 4, 20, 14 и 25

По улице Луначарского от проспекта Ленина до Первомайской пассажирам предоставят вагоны маршрутов №№ 8, 25, 23, 20

На проспекте Ленина (от гостиницы Исеть до УрФУ) будут стоять вагоны маршрутов №№ 4, 8, 15

Со станции ВИЗ пассажиров развезут маршруты №№18, 13 и 23

Со станции ЦПКиО маршруты №№13 и 15

Троллейбусы №№15, 1, 11, 14, 7 и 3 будут ждать на Карла Либкнехта от Ленина до Малышева. На Малышева от 8 марта до Вайнера можно сесть на троллейбусы №№7 и 3. Около Библиотеки Белинского будут ждать "семерки". На Либкнехта от Ленина до Первомайской можно сесть на троллейбусы №№3,17 и 1, в обратную сторону на этом участке будут стоять №№1, 6 и 11. У ТЮЗа и от метро "Динамо" можно уехать на "четверке".

ВАЖНО заранее уточнить, в каком направлении маршрута понадобится транспорт. Свериться можно на сайте администрации города

салют в День Победы в Екатеринбурге(2014)|Фото:

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09.05.2018 19:10 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
21:10 Екб


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Салют в Екатеринбурге: где, во сколько, как все будет и как потом уехать
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