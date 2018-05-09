"Бессмертный полк" в Москве собрал больше миллиона участников, включая Путина, Вучича и Нетаньяху

Шествие "Бессмертный полк" побило в Москве собственный рекорд, собрав более 1 млн участников.

"В центре столицы проходит шествие "Бессмертный полк". В Москве по состоянию на 18.00 мск более 1 млн россиян принимают участие в нем", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В "Полку" сегодня прошли президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр нёс портрет еврейского героя Красной армии Вольфа Виленского. Виленский принимал участие в сражениях ВОВ с июня 1941 года. В октябре 1944 года комбат Виленский сорвал контратаку нацистов около литовского города Пагегяй, лично из станкового пулемёта уничтожил большое количество гитлеровцев. В 1945 году был удостоен звания Героя Советского Союза, сообщает Life.