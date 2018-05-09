В Тюменской области озвучили больное место в случае усиления санкций. Это…

В стенах Тюменской областной думы накануне начали рассматривать отчет регионального правительства "об исполнении бюджета за 2017 год" и "первый квартал 2018 года". Судя по озвученным цифрам регион вышел с опережением планов практически по всем основным экономическим показателям, передает корреспондент Накануне.RU.

Однако в процессе дискуссии при обсуждении была найдена болевая точка. Депутат-"единоросс" Николай Яшкин поинтересовался о влиянии санкций на экономическую ситуацию в регионе.

"Как вы считаете, те события, которые проходили в апреле по целому ряду компаний, они будут иметь какой-то отложенный эффект на экономические процессы у нас… Я имею ввиду Дерипаску, Вексельберга и так далее…", - спросил он.

Представитель областного правительства, заместитель регионального директора департамента финансов Михаил Таранов юлить не стал и раскрыл этот вопрос.

"В любом случае ситуация, если посмотреть на бюджет, то для нас главными неожиданностями неприятного характера, которые могут иметь место, связаны с внешнеполитической конъектурой. То есть каким образом будут развиваться события вокруг санкций против Российской Федерации, поскольку, в принципе, мы видим, что на данный момент ситуация на рынке нефти достаточно благоприятная. Мы видим ситуацию и в курсе валют – он не снижается, тем самым обеспечивается рублевый курс для наших экспортеров – это плюс. Может быть для потребительского рынка это минус, но с точки зрения экономики налоговой базы российских товаропроизводителей все-таки это плюс", - пояснил он.

По его словам, экономика "адаптировалась к тем непростым ситуациям, к которым мы были поставлены в связи с санкциями".

При этом эксперт выразил опасения в случае усиления санкций и обозначил болевую точку.

"Вопрос только теперь стоит в ужесточении этого режима. В первую очередь нас беспокоит нефтегазовый сектор. Надо понимать, что разработка новых месторождений идет с привлечением новых технологий, которыми зачастую мы не располагаем. Если эти санкции будут располагается на нефтегазовый сектор для добычи сложной и трудной нефти, то тут определенные негативные моменты могут возникнуть", - заявил Таранов.