Помпео вывез из КНДР троих пленных американцев. "Кажется, они в хорошем состоянии и могут ходить без посторонней помощи"

Госсекретарь США Майк Помпео забрал в КНДР троих американцев, которые находились под арестом в Северной Корее. Об этом сообщается в релизе на сайте Белого дома США.

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"По указанию президента Дональда Трампа 9 мая госсекретарь Майк Помпео и другие представители правительства Соединенных Штатов отправились в Пхеньян чтобы подготовиться к предстоящей встрече президента с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Во время визита госсекретаря Помпео северокорейское руководство выпустило трех американских задержанных. Президент Трамп высоко оценивает действия лидера Ким Чен Ына по освобождению этих американских граждан, и рассматривает это как позитивный жест доброй воли. Кажется, что три американца находятся в хорошем состоянии и все могут ходить по самолету без посторонней помощи. Все американцы с нетерпением ждут их возвращения домой и увидели, что они воссоединились со своими близкими", - говорится в сообщении.

Трамп в своем Twitter сообщил, что лично встретит борт с Помпео и спасенными американцами.

Secretary Pompeo and his “guests” will be landing at Andrews Air Force Base at 2:00 A.M. in the morning. I will be there to greet them. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 мая 2018 г.

Напомним, сегодня стало известно о визите Помпео в Северную Корею.