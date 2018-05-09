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09.05.2018
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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;
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Новости
09.05.2018 17:24 Мск (19:24 Екб)
политика | За рубежом
Помпео вывез из КНДР троих пленных американцев. "Кажется, они в хорошем состоянии и могут ходить без посторонней помощи"
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Майкл Помпео, ЦРУ, США (2017) | Фото: politeka.net

Госсекретарь США Майк Помпео забрал в КНДР троих американцев, которые находились под арестом в Северной Корее. Об этом сообщается в релизе на сайте Белого дома США.
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"По указанию президента Дональда Трампа 9 мая госсекретарь Майк Помпео и другие представители правительства Соединенных Штатов отправились в Пхеньян чтобы подготовиться к предстоящей встрече президента с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Во время визита госсекретаря Помпео северокорейское руководство выпустило трех американских задержанных. Президент Трамп высоко оценивает действия лидера Ким Чен Ына по освобождению этих американских граждан, и рассматривает это как позитивный жест доброй воли. Кажется, что три американца находятся в хорошем состоянии и все могут ходить по самолету без посторонней помощи. Все американцы с нетерпением ждут их возвращения домой и увидели, что они воссоединились со своими близкими", - говорится в сообщении.

Майк Помпео и Ким Чен Ын(2018)|Фото:

Трамп в своем Twitter сообщил, что лично встретит борт с Помпео и спасенными американцами.

Напомним, сегодня стало известно о визите Помпео в Северную Корею.

Другие новости по темам: майк помпео, кндр, визит, сша
09.05.2018 17:24 Мск | США | информационная служба Накануне.RU
19:24 Екб


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Помпео вывез из КНДР троих пленных американцев. "Кажется, они в хорошем состоянии и могут ходить без посторонней помощи"
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