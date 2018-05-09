"Бессмертный полк" в Пекине запустил салют из лепестков роз

Больше 400 человек прошли в "Бессмертном полку" в Пекине. Памятные мероприятия по случаю празднования 73-й годовщины со дня окончания Великой Отечественной войны прошли в среду в Пекине.

"В этом году на шествии "Бессмертный полк" собралось более 400 человек, - сообщила координатор шествия "Бессмертный полк" в Пекине Елена Тимофеева. - По сравнению с прошлым разом в акции приняли участие гораздо больше китайцев". По ее словам, немало жителей Пекина присоединились к шествию с портретами своих героев.

Памятные мероприятия состоялись на территории пекинского парка "Чаоян", в галерее искусств "Цзиньтай". Центральным событием стало шествие "Бессмертного полка": под песни военных лет централизованная колонна людей с портретами родственников проследовала к памятнику китайского скульптора Юань Сикуня "Советский сокол" - собирательному образу советского летчика, для возложения цветов. Участники мероприятия минутой молчания почтили память героев войны и запустили в небо символический салют из лепестков роз, передает ТАСС.