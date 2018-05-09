Несколько оборонных предприятий и военных формирований попали под новые санкции США

Вашингтон ввёл санкции в отношении ряда российских, иранских, северокорейских, иранских, китайских структур, а также организаций из Турции и Саудовской Аравии за "нарушение национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения".

Соответствующее уведомление Госдеп разместил в сборнике официальных документов американского правительства — Федеральном реестре.

В чёрный список, в частности, попали учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, научно-производственный концерн БАРЛ. Ограничения вновь коснулись Главного управления Генерального штаба, сообщает Лайф.

Санкции введены в отношении 28 структур, которые, по утверждению правительства США, в той или иной степени помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.