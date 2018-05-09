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09.05.2018
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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;
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Новости
09.05.2018 16:51 Мск (18:51 Екб)
политика
Нетаньяху поблагодарил Путина за "глубокую связь с еврейским народом"
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(2018) | Фото: kremlin.ru

Открывая переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Владимир Путин выразил надежду, что двум политическим лидерам удастся поговорить о двусторонних отношениях и о проблемах в регионе. "Ситуация, к сожалению, очень острая. Хочу выразить надежду на то, что нам удастся с Вами не только обсудить, но и поискать решения, которые бы вели к смещению ситуации, позволили бы найти пути разрешения острых конфликтов", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

"Мне даже тяжело описать Вам, насколько глубоко я впечатлён церемонией, посвящённой победе над нацизмом. Мы в Израиле не забываем ни на минуту ту огромную жертву, которую принёс российский народ, цену, которую заплатила Советская армия, героизм, который был проявлен, для того чтобы добиться победы над нацизмом.

Рядом со мной на трибуне сидел между мной и Вами ветеран войны, который освобождал Освенцим. Мы ни на минуту не забываем той огромной жертвы, которую принесли эти солдаты, солдаты, которые представляли российский народ, среди них было и около полумиллиона евреев, которые сражались. Они спасли своё Отечество, они спасли всё человечество, они спасли еврейский народ.

И мы не забываем ни на минуту очень важный урок истории: когда появляется подобного рода убийственная идеология, нужно вовремя дать ей отпор. В это тяжело поверить, но 73 года после Холокоста у нас на Ближнем Востоке есть страна Иран, которая в открытую призывает к уничтожению Государства Израиль. Но есть разница между тем, что было тогда, и тем, что есть сегодня: у нас сегодня есть своя страна.

Я очень ценю возможность, о которой Вы говорили, обсудить с Вами и подумать вместе, как мы можем правильно действовать в регионе, как мы можем снять те угрозы, которые существуют в регионе, ответственным и разумным образом.

И я хочу в завершение ещё раз сказать, что я очень глубоко чувствую, насколько важно, что Вы пригласили меня сюда, премьер-министра государства Израиль, премьер-министра государства еврейского народа, и что Вы в своих словах упомянули о Холокосте еврейского народа, когда выступали. Это только лишний раз показывает глубокую связь, которая есть между нашими странами и нашими народами. И я хочу ещё раз поблагодарить Вас за это", - в ответной речи произнес Нетаньяху.

Напомним, накануне Израиль нанес удары по сирийскому Дамаску, погибли как минимум 15 человек. Путин собрал Совбез для консультации перед переговорами с Нетаньяху, который гостит в Москве.

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09.05.2018 16:51 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:51 Екб


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Нетаньяху поблагодарил Путина за "глубокую связь с еврейским народом"
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