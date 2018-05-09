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от издателя  |  комментариев: 1


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Новости
09.05.2018 17:07 Мск (19:07 Екб)
общество | Центральный ФО
"Выступать против России бесполезно, потому что у нас - великая армия". В Москве прошел главный военный парад
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(2018) | Фото: Накануне.RU

В Москве в ознаменование 73-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся традиционный военный парад на Красной площади. В нем приняли участие около 13 тыс. военнослужащих, более 150 единиц военной сухопутной техники и 75 воздушных судов. По знаменитой брусчатке прокатились и новейшие образцы вооружений, "премьеры" можно было наблюдать и в небе над площадью. Подробности - в материале Накануне.RU.

К половине десятого утра на площадь начали активно прибывать высокопоставленные чиновники, депутаты, сенаторы и артисты. Парадность на лицах одних "балансировала" с тоской и легкой грустью у других.

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

После того, как куранты возвестили о наступлении 10 утра, с внесения на площадь государственного флага и знамени Победы начался парад. Командующий парадом - генерал-полковник Олег Салюков и глава Минобороны Сергей Шойгу провели объезд построенных для парада войск, выстроенных в 33 парадных расчета.

(2018)|Фото: Накануне.RU

После этого с обращением к гостям праздничного мероприятия и участникам парада выступил президент РФ Владимир Путин.

Он поздравил собравшихся "с праздником общенациональной гордости и вечной, немеркнущей памяти". "73 года назад закончилась Великая Отечественная война. Нацизм был сломлен, положен конец его зверствам, бесчинствам и варварствам. Повержены преступные планы мирового господства. Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной победой. Это долгожданное слово сразу облетело планету", - сказал он с трибуны, установленной на Красной площади.

(2018)|Фото: twitter.com/RT_russian

Он отметил, что этот жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ, однако сегодня, по его словам, подвиг народа, спавшего Европу от рабства, истребления и ужасов холокоста, пытаются перечеркнуть, пытаются исказить события войны, подделать и переписать саму историю. "Мы этого не позволим никогда", - сказал президент.

Как подчеркнул Путин, за новыми угрозами лежат "все те же черты" - эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензия на исключительность. "Опыт вашей жизни, опаленный войной, - вечный пример для всех поколений… Гордость за ваш подвиг делает нас сильнее", - обратился глава государства к ветеранам.

(2018)|Фото: Накануне.RU

Также он отметил, что в строю сегодняшнего парада - "новое поколение победителей". Так, под звуки тысячи труб сводного военного оркестра прошлись роты парадного караула, Юнармии, женский батальон, Росгвардия, ФСБ, полки военно-морского флота, РВСН, воздушно-десантных войск, МЧС, железнодорожники, химзащита и многие другие.

(2018)|Фото: Накануне.RU

Во главе механизированной колонны прошел легендарный танк Т-34. Затем по брусчатке проследовали бронеавтомобили "Тигры" и "Тайфуны" нескольких модификаций, различные БТР, БМД, БМП, в том числе "Курганец". Были продемонстрированы танки "Армата", ракетные комплексы "Искандер", "Бук" и "Тор", ЗРК С-400. Одной из главных премьер стала боевая машина поддержки танков "Терминатор".

(2018)|Фото: Накануне.RU

день победы, парад, Москва(2018)|Фото: nakanune.ru

день победы, парад, Москва(2018)|Фото: nakanune.ru

день победы, парад, Москва, коалиция -св(2018)|Фото: nakanune.ruдень победы, парад, Москва(2018)|Фото: nakanune.ru

На "камуфляжном" фоне сухопутной техники особенно выделялись новейшие уникальные арктические вездеходы в знаковой белой со "вставками" оболочке.

день победы, парад, Москва, арктические машины(2018)|Фото: nakanune.ru

день победы, парад, Москва(2018)|Фото: nakanune.ru

Россиянам впервые показали беспилотники "Катран" и "Корсар".

день победы, парад, Москва, беспилотный "катран"(2018)|Фото: nakanune.ru

день победы, парад, Москва, беспилотный "корсар"(2018)|Фото: nakanune.ru

день победы, парад, Москва(2018)|Фото: nakanune.ru

Росгвардия представила свои машины "Тигр", "Патруль" и "Урал". Завершил проход колонны БТР "Бумеранг".

Авиационный блок смотра открыл вертолет Ми-26 в тандеме с несколькими Ми-8. Над площадью также поднялись Ту-22МЗ, Ту-160, Ил-76, Ту-95МС, Ил-78, звенья МиГ-29СМТ, Су-24М, МиГ-31, Су-34. Воздушной новинкой парада стала пара истребителей пятого поколения Су-57. Штурмовики раскрашивали небо над площадью в триколор и "салютовали" в честь 73-1 годовщины Победы.

день победы, парад, Москва(2018)|Фото: nakanune.ru

день победы, парад, Москва(2018)|Фото: nakanune.ru

день победы, парад, Москва(2018)|Фото: nakanune.ru

день победы, парад, Москва(2018)|Фото: nakanune.ru

Под "Прощания славянки" оркестр удалился с Красной площади, парад завершился. Члены бывшего кабмина, Совета Федерации и Госдумы, бизнесмены и артисты стали покидать площадь для последующего участия в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

день победы, парад, Москва, Татьяна Навка, Михаил Куснирович(2018)|Фото: nakanune.ru

Одним из последних из высшего эшелона российского государства с площади уходил президент РФ Владимир Путин. Во время его перехода произошел небольшой инцидент. В частности бдительные охранники главы государства оттолкнули участника войны, пытавшегося пройти рядом с президентом. На эту ситуацию Путин обратил внимание и пригласил ветерана пройти с ним.

(2018)|Фото: Накануне.RU

Другим приглашенным на гостевые трибуны, сконструированные на Красной площади, тоже хватило впечатлений в этот День Победы. Так, ветеран войны Демьян Циварев назвал зрелище великолепным. "Сегодня была показана вся мощь нашей великой родины, армии, вооруженных сил. Военные атташе, которые смотрят парад в других странах, сообщат своим руководителям, что вам сюда не следует, выступать против России бесполезно, потому что мы имеем великую армию", - поделился он.

день победы, парад, Москва, ветеран(2018)|Фото: nakanune.ru

В свою очередь гостья парада Наталья, внучка ветерана войны, вместе со своим сыном Федором и дедушкой тоже позитивно оценили прошедший смотр, похвалив хорошую погоду в этом году. "В прошлом году погода была не такая удачная, поэтому эмоции потрясающие. Федя тоже очень впечатлен… Считаю, что общие гуляния, возможность общаться с ветеранами, слушать их истории в любом возрасте не будят лишними", - сказала она.

день победы, парад, Москва, ветеран(2018)|Фото: nakanune.ru

день победы, парад, Москва, ветераны(2018)|Фото: nakanune.ru

день победы, парад, Москва, ветеран(2018)|Фото: nakanune.ru

Гости праздничного смотра восторгались "спаянностью и многообразием" представленных родов войск и техники, которые стоят на страже нашей страны. "Все, что показано, не сравнимо с другими парадами… А девушки - это такие птахи, лучше, чем строевые", - говорит один из приглашенных. Вспоминают сегодня и высокий научный потенциал страны. Мол, все думали, что страна у нас "медвежья", но год от года появляются новые образцы вооружений, а теперь и роботизированная техника, и "потом посмотрят, что еще есть в чертежах".

день победы, парад, Москва, ветеран(2018)|Фото: nakanune.ru

(2018)|Фото: Накануне.RU

день победы, парад, Москва(2018)|Фото: nakanune.ru

"Сила, мощь и красота", - так отреагировал на военный парад в честь 73-летия Победы 97-летний генерал-лейтенант в отставке, участник Великой Отечественной войны Дмитрий Михалик. Как он отметил, великий советский народ-победитель прославил нашу страну, нашу армию, водрузил знамя победы, и "мы с вами свободно 73 года любуемся природой, восстанавливаем все, что было разрушено". Он также пожелал всем жителям страны здоровья и "так держать, как сегодня на параде".

день победы, парад, Москва, ветеран Дмитрий Михалик(2018)|Фото: nakanune.ru

день победы, парад, Москва, ветеран(2018)|Фото: nakanune.ru

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09.05.2018 17:07 Мск | Москва | Вероника Килина
19:07 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.05.2018 10:00 Мск
Красная площадь принимает главный парад страны








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"Выступать против России бесполезно, потому что у нас - великая армия". В Москве прошел главный военный парад
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