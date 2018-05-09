Празднование Дня Победы на Украине прошло спокойно благодаря массовому участию граждан

День Победы на Украине в этом году прошел без массовых столкновений, если не считать небольших и неизбежных стычек. Провокаций неонацистских организаций почти удалось избежать, и главной причиной стало массовое участие в праздновании самих украинцев. Похоже, что все запреты киевских властей имеют обратный эффект.

"Бессмертный полк" в Киеве собрал 50 тыс. участников, хотя полиция заявляет о 10 тыс. В колонне участников шествия раздавались скандирования: "Бандера, вон из Киева!", "Фашизм не пройдет!" Во время минуты молчания один из ветеранов в орденах выкрикнул: "Победили фашизм, победим и эту фашистскую нечисть!"

Тысячи человек отмечали День Победы в Одессе. Одесситы выкрикивали: "Донбасс, мы с тобой!", "Бандеровские бесы, вон из Одессы!"

В Харькове сообщается минимум о 15 тыс. участников.

"Бессмертный полк" в Киеве

Отличительной чертой стало задержание неонацистов. В Харькове задержаны двое, еще минимум трое - в Киеве, причем одного из них полиция вынесла за руки и ноги. Трое были задержаны во Львове, исписывая забор вокруг Монумента Славы.

За использование советской символики всего по Украине задержаны от 20 до 30 человек, в основном за ношение георгиевских ленточек, в том числе глава Института правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной Елена Бережная. Сообщается, что ее избили неонацисты.

Единственной потенциально конфликтной ситуацией стало блокирование неонацистами телеканала "Интер", который вечером планирует показать праздничный концерт. Напомним, накануне в анонсе ведущие призывают не допустить чествовать фашистских преступников.

Боевики Нацкорпуса (запрещенная в России организация) заявили, что они блокируют "Интер", чтобы не допустить показа концерта. Здание они обклеили листовками с надписью "Интер будет наш" и "Сделаем Интер украинским". На своей странице в Facebook Нацкорпус заявил, что если канал не снимет с эфира концерт, то он "оставляет за собой право на любые адекватные действия".

Символично, что с 2015 года на Украине в День Победы не проводятся военные парады, зато с того же года они проводятся в Донецке и Луганске.