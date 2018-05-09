На памятник Сталину в Новосибирске за час собрали больше 7 тысяч рублей

Новосибирские сталинисты вышли сегодня с красными флагами и портретами генералиссимуса Победы к монументу Славы. Активисты, напомним, ратуют за установку в городе памятника Иосифу Сталину. За час они собрали на свою инициативу более 7 тыс. руб.

Инициативная группа хочет поставить памятник в центре города на Красном проспекте вблизи стелы Героям Великой Отечественной войны или на территории Новосибирского технического колледжа им. Покрышкина (ул. Станционная, 30), где 5 мая был открыт мемориально-исторический парк "Патриот" с бюстами Жукова, Рокоссовского и Талалихина. Бюст уже изготовлен и теперь идет сбор средств на постамент для него.