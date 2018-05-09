Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKIK) предъявило обвинения "Газпрому" и пяти другим международным организациям из-за финансирования газопровода "Северный поток — 2", сообщил председатель Управления Марек Нехчал на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, ведомство располагает "документами, которые позволили предъявить обвинения".

Нехчал указал на "признаки нарушения антимонопольного законодательства", а также на отсутствие согласия со стороны польского регулятора.

"Газпром" и пять других заинтересованных компаний уже получили решение UOKIK, и у них есть 21 день на дачу объяснений, добавил представитель ведомства, которого цитирует РИА Новости