Мантуров рассказал, что "Силовым машинам" олигарха Мордашова государство поможет уже в этом году

Исполняющий обязанности главы Минпромторга России Денис Мантуров заявил о готовности государства оказать финансовую поддержку "Силовым машинам" в разработке газотурбинных установок. Мантуров не исключил, что компания может получить господдержку уже в этом году.

"У нас есть программа с Минэнерго по импортозамещению и снижению зависимости от иностранных производителей в части ТЭК и энергетики в том числе. У нас сейчас разрабатывается дорожная карта, которая должна обеспечить четкие мероприятия и сроки, в том числе обеспеченные финансированием, и со стороны бизнеса, "Силовых машин", и со стороны государства, чтобы это было государственно-частное партнерство, как мы стараемся делать всегда, когда финансируем опытно-конструкторские работы",— цитирует ТАСС Дениса Манутрова.

В апреле на фоне введенных США санкций председатель совета директоров ПАО «Силовые машины» Алексей Мордашов на заседании правкомиссии по импортозамещению попросил премьера Дмитрия Медведева о поддержке. В частности, речь шла о доступе на зарубежный рынок, выйти на который стало значительно сложнее, а также о предоставлении холдингу преференций. После заседания Денис Мантуров пообещал, что правительство поддержит бизнес, передает Коммерсант.