50 тысяч человек приняли участие в "Бессмертном полку" в Луганске

Около 50 тыс. человек приняли участие в шествии колонны "Бессмертного полка" в Луганске.

"В рядах "Бессмертного полка" прошли около 50 тыс. жителей Луганщины, в том числе с подконтрольных Киеву территорий. Возглавил шествие исполняющий обязанности главы ЛНР (провозглашенной Луганской народной республики) Леонид Пасечник", - цитирует ТАСС местные СМИ.

Министр культуры, спорта и молодежи республики Дмитрий Сидоров поблагодарил "за смелость и за правду" жителей подконтрольных Киеву территорий, принявших участие в шествии и поддержавших "традиции воинов-победителей, которые завоевали мир в 1945 году".

Ранее в среду более тысячи военнослужащих народной милиции и силовых структур ЛНР, а также 56 единиц военной техники приняли участие в параде Победы в Луганске.