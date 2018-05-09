"Запросто". Глава Роскомнадзора признался, что с ним можно связаться в Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, признался, что с ним можно связаться в Telegram. Об этом "телеграмоборец" сказал об этом во время беседы с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко.

Встреча произошла на параде Победы на Красной площади. В ответ на вопрос Сергея Доренко "могу ли я написать вам сообщение в Telegram" Александр Жаров произнёс: "Запросто".

Таганский суд Москвы 13 апреля постановил запретить доступ к Telegram в России, после чего Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера на территории страны. Представители сервиса обжаловали решение Верховного суда по ключам шифрования.