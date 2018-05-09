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09.05.2018
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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;
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Новости
09.05.2018 14:46 Мск (16:46 Екб)
политика | Центральный ФО
Путин созвал Совбез
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Совещание Совбеза РФ (2016) | Фото:kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл встречу с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которой была обсуждена ситуация в Сирии в связи с последними авиаударами, а также выход США из ядерной сделки с Ираном.

"Из субстантивных вопросов обсуждалась ситуация, возникшая вокруг СВПД после объявления США о выходе из договорённости по иранскому ядерному досье. Была выражена глубокая озабоченность в связи с подобным решением и в очередной раз акцентирована важность этого документа", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля

Затрагивалась также ситуация в Сирии, в том числе ночные авиаудары, нанесённые Израилем. По этой теме состоялся детальный обмен мнениями в связи с предстоящими сегодня переговорами Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Кроме того, на повестке дня был ряд актуальных внутрироссийских вопросов.

Другие новости по темам: совбез, сирия, иран
09.05.2018 14:46 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:46 Екб


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Путин созвал Совбез
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