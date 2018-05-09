Путин созвал Совбез

Президент России Владимир Путин провёл встречу с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которой была обсуждена ситуация в Сирии в связи с последними авиаударами, а также выход США из ядерной сделки с Ираном.

"Из субстантивных вопросов обсуждалась ситуация, возникшая вокруг СВПД после объявления США о выходе из договорённости по иранскому ядерному досье. Была выражена глубокая озабоченность в связи с подобным решением и в очередной раз акцентирована важность этого документа", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля

Затрагивалась также ситуация в Сирии, в том числе ночные авиаудары, нанесённые Израилем. По этой теме состоялся детальный обмен мнениями в связи с предстоящими сегодня переговорами Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Кроме того, на повестке дня был ряд актуальных внутрироссийских вопросов.