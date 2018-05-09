Тысячи тагильчан приняли участие в праздничной демонстрации

В праздничной демонстрации в Нижнем Тагиле приняли участие тысячи горожан.

В составе праздничных колонн прошли трудовые коллективы Уралвагонзавода, Нижнетагильского металлургического комбината, Уралхимпласта, химического завода "Планта", Нижнетагильского института испытания металлов, Высокогорского ГОКа, многих других предприятий и организаций города, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Глава города Сергей Носов, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, депутаты Законодательного Собрания, а также Нижнетагильской городской думы приняли участие в шествии "Бессмертного полка". Всенародная акция с каждым годом собирает все больше и больше людей. Тагильчане несут портреты своих родных, отдавших жизнь за мир и счастье ныне живущих людей.

В приветственном слове глава города Сергей Носов особо подчеркнул, что День Победы является символом национальной гордости, в котором воедино слились радость, память и скорбь всего народа.

"С каждым годом все длиннее становятся ряды "Бессмертного полка", а значит – память жива! Наш долг передать эту почетную вахту следующему поколению, которое гордится своей историей и традициями", - сказал Сергей Носов.

Особое внимание было приковано сегодня к ветеранам-участникам Великой Отечественной войны. Николай Петрович Анисимов, Александр Васильевич Федин, Василий Дорофеевич Михайлов – все они воевали на разных фронтах и закончили войну, освобождая Варшаву, Берлин, Кенигсберг. Они и сегодня в боевом строю! Глава города поздравил ветеранов с праздником, и особые слова благодарности адресовал Николаю Петровичу Анисимову, для которого 9 мая не только День Победы, но и день рождения. Сегодня он отметил свое 95-летие.

В рамках празднования 73-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Сергей Носов и представители администрации города возложили цветы у памятника воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты "Брод в неизвестность", а также к памятному знаку, посвященному жертвам трагедии 9 мая 1993 года.