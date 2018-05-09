"Мы всегда будем гордиться вашим подвигом!" Дмитрий Кобылкин поздравил ямальцев с Днем Победы

Ямало-Ненецкий автономный округ отмечает 73-летие Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона Дмитрий Кобылкин присоединился к праздничным мероприятиям в Салехарде и поздравил земляков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

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Утром Дмитрий Кобылкин встретился с делегацией школьников - отличников, приглашенных со всех муниципальных образований автономного округа. Губернатор рассказал старшеклассникам, чем сегодня живет регион, и какие задачи решают органы власти. "Я убежден, что вы – достойные потомки победителей. Нет сомнений, что каждый из вас любит нашу Россию, будьте достойны своих дедов и прадедов", – напутствовал ребят губернатор Ямала в конце встречи.

На торжественном митинге на площади у Центра культуры и спорта "Геолог" Дмитрий Кобылкин обратился к землякам.

"Величие вашего подвига не меркнет с годами. Это наша святая память, которую бережно хранит каждая ямальская семья, каждая семья России. Ваш пример любви к Отчизне и стойкости сегодня укрепляет наш несгибаемый дух, помогает преодолевать трудности и двигаться вперед. Низкий вам поклон за ваш подвиг! За то, что отстояли нашу Родину! Пусть ваша жизнь будет долгой, полной здоровья, счастья, любви, заботы родных и близких! Заверяем Вас, что будем достойны поколения победителей, беречь мир и согласие, приумножать историю побед нашей страны! Мы всегда будем гордиться вашим подвигом!" – сказал Дмитрий Кобылкин.

По завершению праздничного митинга состоялось торжественное шествие по улицам Салехарда. По направлению к Площади Победы прошли колонны из трудовых коллективов, общественников, представителей органов власти региона и окружной столицы, сотрудников МВД и МЧС. Ямальцы почтили память погибших на войне минутой молчания и возложили цветы к обелиску с вечным огнем.

Затем Дмитрий Кобылкин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, а после с сотнями ямальцев прошел в Бессмертном полку.

Сегодня торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят во муниципалитетах округа.

Отметим, что из Ямала на фронт ушли 8 тыс. 982 человек, не вернулись 2 тыс. 281. Из них 172 пропали без вести и 200 умерли в госпиталях от ран. Девять человек среди ямальцев значатся в списке Героев Советского Союза: Василий Александрович Борисов, Иван Васильевич Корольков, Вениамин Николаевич Егоров, Петр Яковлевич Панов, Анатолий Михайлович Зверев, Александр Евстафьевич Звягин, Николай Васильевич Архангельский, Василий Иннокентьевич Давыдов, Александр Александрович Полянский.

По состоянию на 1 апреля 2018 года на учете в органах социальной защиты населения Ямала состояло 548 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них 20 человек – это участники и инвалиды войны, 50 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 18 ямальцев, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 58 вдов участников Великой Отечественной войны, не вступивших в новый брак, и 402 труженика тыла.

Ветераны, участники Великой Отечественной войны на Ямале окружены особой заботой. Им предоставляются дополнительные меры соцподдержки за счет средств окружного бюджета: ежемесячная денежная выплата, ежемесячное пожизненное денежное содержание, материальная помощь к памятным датам истории, возмещаются расходы на жилищно-коммунальные услуги и пользование телефоном, обеспечивается санаторно-курортное лечение. Особое внимание уделяется социально-медицинскому обслуживанию граждан пожилого возраста на дому. Кроме того, за каждым из них закреплен сотрудник социальной службы, осуществляющий социальный патронаж.

С 2010 г., на Ямале установлено пожизненное денежное содержание для участников и инвалидов войны (почти 25 тыс. руб. в месяц), обладателей знака "Жителю блокадного Ленинграда" и тружеников тыла (12,4 тыс. руб. в месяц), "детей войны" (1 тыс. руб. в месяц).

А в честь Дня Победы окружные власти выплатят участникам, инвалидам войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей по 5 тыс. руб., труженикам тыла в участников войны, не вступившим в новый брак, по 2 тыс. руб. и "детям войны" по 500 руб.