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политика ;
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"Мы всегда будем гордиться вашим подвигом!" Дмитрий Кобылкин поздравил ямальцев с Днем Победы
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День Победы Салехард, Дмитрий Кобылкин (2018) | Фото: правительство.янао.рф

Ямало-Ненецкий автономный округ отмечает 73-летие Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона Дмитрий Кобылкин присоединился к праздничным мероприятиям в Салехарде и поздравил земляков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.
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Утром Дмитрий Кобылкин встретился с делегацией школьников - отличников, приглашенных со всех муниципальных образований автономного округа. Губернатор рассказал старшеклассникам, чем сегодня живет регион, и какие задачи решают органы власти. "Я убежден, что вы – достойные потомки победителей. Нет сомнений, что каждый из вас любит нашу Россию, будьте достойны своих дедов и прадедов", – напутствовал ребят губернатор Ямала в конце встречи.

На торжественном митинге на площади у Центра культуры и спорта "Геолог" Дмитрий Кобылкин обратился к землякам.

День Победы Салехард, Дмитрий Кобылкин(2018)|Фото: правительство.янао.рф

"Величие вашего подвига не меркнет с годами. Это наша святая память, которую бережно хранит каждая ямальская семья, каждая семья России. Ваш пример любви к Отчизне и стойкости сегодня укрепляет наш несгибаемый дух, помогает преодолевать трудности и двигаться вперед. Низкий вам поклон за ваш подвиг! За то, что отстояли нашу Родину! Пусть ваша жизнь будет долгой, полной здоровья, счастья, любви, заботы родных и близких! Заверяем Вас, что будем достойны поколения победителей, беречь мир и согласие, приумножать историю побед нашей страны! Мы всегда будем гордиться вашим подвигом!" – сказал Дмитрий Кобылкин.

По завершению праздничного митинга состоялось торжественное шествие по улицам Салехарда. По направлению к Площади Победы прошли колонны из трудовых коллективов, общественников, представителей органов власти региона и окружной столицы, сотрудников МВД и МЧС. Ямальцы почтили память погибших на войне минутой молчания и возложили цветы к обелиску с вечным огнем.

День Победы Салехард(2018)|Фото: правительство.янао.рф

День Победы Салехард(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Затем Дмитрий Кобылкин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, а после с сотнями ямальцев прошел в Бессмертном полку.

Сегодня торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят во муниципалитетах округа.

Отметим, что из Ямала на фронт ушли 8 тыс. 982 человек, не вернулись 2 тыс. 281. Из них 172 пропали без вести и 200 умерли в госпиталях от ран. Девять человек среди ямальцев значатся в списке Героев Советского Союза: Василий Александрович Борисов, Иван Васильевич Корольков, Вениамин Николаевич Егоров, Петр Яковлевич Панов, Анатолий Михайлович Зверев, Александр Евстафьевич Звягин, Николай Васильевич Архангельский, Василий Иннокентьевич Давыдов, Александр Александрович Полянский.

День Победы Салехард, Дмитрий Кобылкин(2018)|Фото: правительство.янао.рф

По состоянию на 1 апреля 2018 года на учете в органах социальной защиты населения Ямала состояло 548 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них 20 человек – это участники и инвалиды войны, 50 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 18 ямальцев, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 58 вдов участников Великой Отечественной войны, не вступивших в новый брак, и 402 труженика тыла.

Ветераны, участники Великой Отечественной войны на Ямале окружены особой заботой. Им предоставляются дополнительные меры соцподдержки за счет средств окружного бюджета: ежемесячная денежная выплата, ежемесячное пожизненное денежное содержание, материальная помощь к памятным датам истории, возмещаются расходы на жилищно-коммунальные услуги и пользование телефоном, обеспечивается санаторно-курортное лечение. Особое внимание уделяется социально-медицинскому обслуживанию граждан пожилого возраста на дому. Кроме того, за каждым из них закреплен сотрудник социальной службы, осуществляющий социальный патронаж.

С 2010 г., на Ямале установлено пожизненное денежное содержание для участников и инвалидов войны (почти 25 тыс. руб. в месяц), обладателей знака "Жителю блокадного Ленинграда" и тружеников тыла (12,4 тыс. руб. в месяц), "детей войны" (1 тыс. руб. в месяц).

А в честь Дня Победы окружные власти выплатят участникам, инвалидам войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей по 5 тыс. руб., труженикам тыла в участников войны, не вступившим в новый брак, по 2 тыс. руб. и "детям войны" по 500 руб.

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09.05.2018 14:23 Мск | Салехард | Анна Смирнова
16:23 Екб


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"Мы всегда будем гордиться вашим подвигом!" Дмитрий Кобылкин поздравил ямальцев с Днем Победы
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