Помпео опять прилетел в Северную Корею

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с визитом в Северную Корею. Это уже второй визит американца в КНДР за шесть недель.

В первый раз он прилетал в Пхеньян еще в качестве главы ЦРУ. Глава американского Госдепа собирается обсудить судьбу трех американцев, находящихся в заключении в Северной Корее, а также обсудить предстоящую встречу Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам американского лидера, дата и место встречи уже согласованы и будут объявлены в ближайшие дни.

Встреча может пройти в конце мая-начале июня в деревне Пханмунджон в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Некоторые мероприятия, возможно, состоятся на северокорейской стороне границы. Ранее появлялись слухи, что они могут встретиться в Сингапуре или в Монголии, передает Лента.

В конце апреля в Пханмунджоне состоялся саммит с участием Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.