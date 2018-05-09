"Непреднамеренная случайность". Песков прокомментировал столкновение охраны Путина с ветераном

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "случайностью" стычку охраны Владимира Путина с ветераном после Парада Победы.
Читайте также:
"Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь", - сказал Песков радиостанции "Говорит Москва".
Напомним, ветеран в военной форме, сплошь покрытой медалями, направился с трибуны к Путину, однако президентская охрана попыталась его остановить.
Президент, который шел по Красной площади, заметив происходящее, свернул к трибунам и подошел к ветерану войны, пригласив его пройти вместе с ним.
Вместе с президентом, и.о. министра обороны и другими официальными лицами ветеран проследовал в Александровский сад.