Скончался инструктор, который ценой тяжелейших травм спас жизнь школьнице-парашютистке

Мегионец Владимир Гайковой, который ценой тяжелейших травм спас жизнь девушке-парашютистке, скончался. Об этом в соцсетях сообщают его близкие.

Напомним, во время прыжка с парашютом у девушки из Мегиона не раскрылся парашют. Девушка совершала прыжок с инструктором, они оба госпитализированы в реанимацию с аэродрома в районе Карасева озера Мегиона. Девушка прыгала с инструктором муниципального молодежного учреждения "Старт".

Гайковой при падении получил тяжелые травмы, спасая школьницу, когда во время свободного падения с высоты 2000 метров не раскрылся их парашют. Мужчина сгруппировался так, чтобы девушка упала на него.

По информации местных СМИ, у тренера были раздроблены тазовые кости и врачи отказывались от прогнозов относительно выздоровления. Состояние же девушки не вызывает у них опасений.