Названы первые 10 финалистов Евровидения

Определились первые финалисты международного песенного конкурса "Евровидение", среди которых участники из Австрии, Израиля, Ирландии, Эстонии.

Португалия в этом году впервые принимает "Евровидение". Первый полуфинал международного конкурса состоялся во вторник на лиссабонской арене Altice, его трансляция велась на официальном YouTube-канале конкурса. На сцену вышли представители 19 стран, но лишь десять из них продолжат борьбу в финале, который состоится уже в эту субботу. Наибольшую поддержку зрителей и жюри получили представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии, Литвы, передает РИА Новости.