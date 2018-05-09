Украинский канал сообщил, что Порошенко принял капитуляцию Германии

На украинском телеканале "Прямой", который финансируется администрацией Петра Порошенко, написали, что олигарх участвовал в подписании Акта капитуляции Германии.

Во время акции "Первая минута мира", посвященной годовщине подписания Акта, на экране появился текст: "Акция "Первая минута мира", посвящена моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии президента Петра Порошенко".

Сам Порошенко заявил, что нацизм якобы "одолел прежде всего украинский солдат", а его выступление стало уже привычной антироссийской речью.