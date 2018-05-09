Силуанов: Преобразований в Минфине не планируется

Преобразований в Минфине в связи с формированием нового Правительства России не планируется. Об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов.

"Мы не планируем каких-то преобразований вводить в Минфине в связи с формированием нового Правительства. Министерство финансов - одно из базовых министерств, как работало, так и будет работать, надеюсь, также успешно будет работать в новом Правительстве", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности совмещения в новом правительстве должности первого вице-премьера и министра финансов в случае, если его кандидатура на пост замглавы кабинета министров будет одобрена, Силуанов сказал: "Окончательный вариант будет утвержден после формирования нового правительства, структуры Правительства. В ближайшее время она будет уже ясна, так что немножко подождем", передает ТАСС.