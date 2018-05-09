Охрана Путина грубо оттеснила от него ветерана

Охрана президента России Владимира Путина жестко оттеснила ветерана, который направился к главе государства в момент, когда процессия высокопоставленных чиновников шествовала по Красной площади к Могиле неизвестного солдата.

Ветеран в военной форме, сплошь покрытой медалями, направился с трибуны к Путину, однако президентская охрана попыталась его остановить.

Президент, который шел по Красной площади, заметив происходящее, свернул к трибунам и подошел к ветерану войны, пригласив его пройти вместе с ним.

Вместе с президентом, и.о. министра обороны и другими официальными лицами ветеран проследовал в Александровский сад.