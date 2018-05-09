СБУ выслала с Украины двух российских журналистов

СБУ выслала с Украины спецкорреспондентов российских "Первого канала" и телеканала "Россия", которые были командированы в Киев для подготовки сюжетов о праздновании Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Журналисты Валентина Соловьева и Ольга Юрьева готовили видеоматериалы "для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения", считают в СБУ. Обеим запретили въезд на Украину на три года.

Напомним, в сентябре в ЕС призвали Киев воздерживаться от применения чрезмерных мер к журналистам.