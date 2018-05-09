На авиабазе Хмеймим состоялся военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В параде приняли участие офицеры управления группировки войск и тактической группы, летчики смешанного авиационного полка, военнослужащие зенитного ракетного полка, медицинского отряда специального назначения, сводный парадный расчет военнослужащих-женщин, подразделения военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.

Парад Победы на авиабазе Хмеймим в Сирии pic.twitter.com/KgvceWel3T — Вежливые люди (@vezhlivo) 9 мая 2018 г.

Парад принял командующий группировкой войск Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике генерал-полковник Александр Журавлев. Командовал парадом генерал-майор Андрей Рузинский.

В составе механизированной колонны прошли современные образцы российской военной техники, среди которых бронеавтомобили "Тайфун", "Тигр", БТР-82АМ и другие образцы военной техники, стоящие на вооружении.