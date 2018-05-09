За использование советской символики на Украине задержаны семеро

За использование советской символики во время акций, посвящённых 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, уже задержаны семь человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Полиция проводит необходимые мероприятия и задействует все силы, чтобы сегодняшний день прошел спокойно. Обращаюсь ко всем гражданам не провоцировать ситуацию, не конфликтовать, а в случае выявления запрещенной символики - обращаться в ближайший полицейский, который удалит ее, согласно действующему законодательству", отметил начальник Главного управления полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

В случае провокаций и осложнения оперативной обстановки будут задействованы резервы правоохранителей, дежурят неподалеку от мест проведения акций.

Кроме того, полицейские возле станции метро "Арсенальная", где собираются участники "Бессмертного полка", задержали мужчину, который пытался с ружьем пройти на территорию проведения массовых мероприятий.

"Оружие изымают, будет назначена экспертиза для установления, является ли ружье огнестрельным оружием. Мужчину доставили в районное управление полиции, где сегодня дежурят адвокаты из Центра предоставления вторичной правовой помощи, для установления его личных данных и предоставления объяснений", - отметил Андрей Крищенко.