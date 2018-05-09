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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика ;
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"Мы сделаем все, чтобы не было войны!" В Югре прошел парад Победы и Бессмертный полк
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День Победы в Югре 2018, Наталья Комарова, ветераны (2018) | Фото: vk.com/shtabugra

Югра отмечает 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне: во всех муниципалитетах округа проходят праздничные парады, митинги, концерты, а также шествие Бессмертного полка, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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Торжественные мероприятия в Ханты-Мансийске открыла глава региона Наталья Комарова. Губернатор напомнила, что Советский Союз принял на себя самые жестокие удары врага, именно Красная Армия поставила победную точку в разрушительной войне, освободив от нацистов планету.

"Мы не допустим пересмотра итогов войны, роли советских солдат в Великой Победе над фашизмом, - подчеркнула Наталья Комарова. - Не удалось врагам остановить Россию в годы Второй мировой войны, не удается это сделать и сейчас – в период политических нападок. Мы усвоили уроки войны. Сегодня Россия – сильная, влиятельная держава. Так считает большинство россиян. Мы скорбим о каждом погибшем. Мы знаем, что в мире нет ничего, что может заставить одно государство развязать войну против другого. Мы все вместе сделаем все, чтобы не было войны!"

День Победы в Югре 2018, Наталья Комарова, ветераны(2018)|Фото: vk.com/shtabugra

Глава региона особо отметила, что воины-сибиряки внесли огромный вклад в разгром фашисткой Германии: "Они стали символом стойкости, мужества, отваги, решительности, верности солдатскому долгу. Наши земляки славились стальным характером. Настоящие бойцы – смелые, отважные, преданные Родине".

День Победы в Югре 2018, Наталья Комарова, ветераны(2018)|Фото: vk.com/shtabugra

Югра отправила на защиту Родины свыше 17 тыс. мужчин и женщин, из них не вернулись домой 9 тыс. 587 человек, напомнила губернатор в своем видеообращении ветеранам.

"Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков отмечал: "Там, где действовали сибиряки, я всегда был уверен в том, что они с честью и боевой доблестью выполнят возложенные на них задачи". И в тылу наши земляки делали невероятное. Основной отраслью экономики была рыбная промышленность. В годы войны женщинами, детьми, стариками выловлено и сдано государству 280 тыс. центнеров рыбы. Только в 1943 г. было добыто почти 77 тыс.центнеров. Теперь на это потребовались бы годы! В тяжелое военное время наши земляки отдавали все силы, чтобы помочь Родине выстоять, сберечь ее свободу, независимость. Их героический труд на фронте и в тылу – бесценный вклад в подвиг советского народа", - заявила Наталья Комарова.

День Победы в Югре 2018, Наталья Комарова, ветераны(2018)|Фото: vk.com/shtabugra

День Победы в Югре 2018, Наталья Комарова, ветераны(2018)|Фото: vk.com/shtabugra

Сегодня на учете в городском совете ветеранов – всего 12 участников войны, рассказала председатель Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Лариса Шаповалова. "Нет в России такой семьи, где бы не был памятен свой герой, кого бы не коснулись эти страшные события самой кровопролитной войны", - сказала она.

После торжественного открытия в Ханты-Мансийске прошел парад боевых подразделений, военизированной техники, воспитанников кадетских корпусов, Росгвардии, правоохранительных органов.

Следом за ними тысячи горожан и гостей столицы Югры прошли в рядах международного общественного движения "Бессмертный полк". Возглавили шествие ветераны Великой Отечественной войны.

Отметим, что сегодня шествие Бессмертного полка прошло во всех муниципалитетах Югры. С каждым годом количество участников растет, в этом году организаторы ожидают свыше 100 тыс. человек.

Бессмертный полк, Сургут(2018)|Фото: vk.com/shtabugra

Так, акция в Сургуте собрала 20 тыс. горожан.

"Я сегодня иду в колонне впервые – это очень волнительно для меня и всей нашей семьи. Мы с гордостью вспоминаем о подвигах нашего деда Михаила Петровича Васильева. Благодарим всех ветеранов за мирное небо", – сказала сургутянка Елена Бритнер.

Губернатор Югры Наталья Комарова возглавит Бессмертный полк в Нижневартовске, а после, в Лянторе, лично поздравит ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Борисовича Шарыпова.

Наталья Комарова, Анна Губина(2018)|Фото: vk.com/shtabugra

На днях Наталья Комарова поздравила ветерана Анну Алексеевну Губину, призванную на службу в 1943 г.

Торжественные мероприятия: митинги, шествия, концерты, встречи с ветеранами - запланированы сегодня во всех муниципалитетах округа. В Сургуте пройдет масштабная реконструкция боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в которой примет участие глава региона.

Завершатся торжественные мероприятия в Югре праздничным салютом Победы.

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09.05.2018 12:02 Мск | Анна Смирнова
14:02 Екб


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"Мы сделаем все, чтобы не было войны!" В Югре прошел парад Победы и Бессмертный полк
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